Top Chef Brasil 2023 estreia na Record, mas audiência decepciona; veja números

Jurados do Top Chef Brasil 2023. Foto: Via Instagram/@topchefbrasil

O reality show de gastronomia Top Chef Brasil, que conta com a participação do chef Felipe Bronze como apresentador e um dos jurados, estreou há duas semanas na Rede Record, mas não tem tido um bom desempenho em audiência.

O programa, que está na sua quarta edição, marcou o número mais baixo de toda a sua história no Ibope, tendo em vista as temporadas anteriores.

A segunda edição da atração marcou 3,4 pontos no episódio de estreia, no entanto cresceu e conseguiu aumentar exponencialmente o público ao longo dos episódios, chegando a 8 pontos em sua grande final.

Segundo o TV Pop, o Top Chef Brasil 2023 estreou com média de 4,2 pontos e na última semana alcançou apenas 3,1, perdendo, assim, grande parte de seu público em um intervalo de poucos dias. Isso indica a proporção de apenas 6 de cada 100 televisores da Grande São Paulo conectados ao canal durante o horário de exibição do programa.

