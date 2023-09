Top Chef Brasil: após ser eliminada, participante revela convite especial

Na última quinta-feira (31), a chef Jamile Massahud (popularmente conhecida como Jajá) foi eliminada da 4ª edição do programa Top Chef Brasil, da Record TV, após apresentar um prato de arroz, feijão e ovo ao final de uma prova.

“Fazer o simples pode ser fácil ou não. Acontece que a gente fica confinado durante muitos dias. A pressão psicológica é muito forte”, disse a cozinheira profissional em relação ao desempenho.

Mesmo deixando a competição, a chef celebra o fato de ter participado do reality gastronômico, responsável por trazer mais visibilidade ao seu trabalho. “Estou muito feliz de mostrar muito de mim e de Minas Gerais para todo o Brasil”, disse em entrevista durante um evento realizado em Belo Horizonte (MG) neste sábado (09).

Segundo informações do do R7, Massahud segue agora com agenda cheia, direcionando-se para Portugal em turnê gastronômica, depois para Salvador, na Bahia e na região sul do Brasil.