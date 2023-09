Top Chef Brasil: Chef Janaína Rueda comenta sobre fama que a acompanha

A chef e empresária Janaína Rueda, também conhecida como “Dona Onça”, continua a marcar presença como jurada no programa Top Chef Brasil, desmistificando a fama de “brava” que a acompanha. Ela, que é sócia de estabelecimentos renomados como o Bar da Dona Onça, o Merenda da Cidade e A Casa do Porco, destaca-se por sua postura justa e equilibrada ao avaliar os competidores.

Em recente entrevista ao portal R7, a chef refletiu sobre sua trajetória no programa, enfatizando que, apesar da reputação, não chegou a dar “broncas pesadas” nos participantes. Ela ressalta, no entanto, a necessidade de os chefs aprimorarem sua inteligência emocional para lidar melhor com a pressão e os desafios impostos pela competição.

Dona Onça compartilha que entende o nervosismo que toma conta dos competidores, que precisam apresentar pratos elaborados em um curto período de uma hora. A jurada admite que, em muitas ocasiões, sente-se mais apreensiva que os próprios participantes.

Curte o mundo da gastronomia?

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!