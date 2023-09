Top Chef Brasil: ex-participante faz grave acusação sobre o resultado do programa

O programa Top Chef Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (15), registrando a última prova da temporada entre os cozinheiros Arturo, Henrique Ide e Victoria Teles. O vencedor da edição foi Ide, que teve a oportunidade de erguer o troféu e levar para casa o prêmio no valor de R$ 300 mil. Confira alguns momentos do episódio no vídeo abaixo:

Para a surpresa de muitos, a ex-participante Jamile Massahud, conhecida como chef Jajá e muito querida pelos telespectadores, fez um breve e polêmico comentário nas redes sociais sobre o resultado: “Só acho que um chef que trabalhou por muitos anos com um dos jurados desequilibra um pouco a competição. O casting poderia ter jogado para o MasterChef”.

De acordo com informações do RD1, Henrique Ide já integrou uma equipe de funcionários de Felipe Bronze, um dos jurados do reality. Até o momento, ninguém vinculado à emissora Record se pronunciou sobre o assunto.

