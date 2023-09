Top Chef Brasil: Victória Teles revela o que vai fazer após ser vice-campeã da competição

O Top Chef Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (14), sendo marcado pela prova entre Arturo, Henrique Ide e Victória Teles. Ao fim do episódio, Henrique Ide foi nomeado campeão e Victória ficou em segundo lugar.

A vice-campeã de 27 anos venceu os Testes de Fogo e a Faca de Ouro, além de manter um excelente desempenho ao longo dos episódios, entregando pratos saborosos e de alto nível de execução, e não conquistou o primeiro lugar na competição por um tris.

Em entrevista ao R7, ela compartilha que tem afinidade com a cozinha desde a infância: “Muito nova eu já brincava de ser cozinheira na praia, na casa dos meus avós, sempre imitava o que eu via na TV. Meu avô me dava várias revistinhas com receitas e depois, na adolescência, comecei a cozinhar com meus pais”.

Um de seus momentos mais marcantes no reality foi o Desafio de Eliminação, onde realizou uma prova de confeitaria baseada no complexo prato chamado choux cream, criado pela chef Vivianne Wakuda. Sua reprodução foi considerada perfeita pelos jurados, e assim ganhou a Faca de Ouro.

Quando perguntada sobre o que fazer em sua nova etapa, agora que tem seu trabalho reconhecido através do programa, Victória afirma: “Pretendo continuar a cozinhar aquilo que eu acredito e que me emociona. Com um foco maior em uma culinária Mediterrânea, fresca, delicada e com muito sabor”.

