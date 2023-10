Transforme o seu arroz: o truque do chef Edu Guede é revelado

Arroz é prato que faz parte do cotidiano do brasileiro, mas as receitas e o modo de preparo do alimento podem variar. E se ele já é uma delícia apenas soltinho, imagina cremoso?

O apresentador do The Chef, Edu Guedes, deu algumas dicas no programa de como ter um arroz saboroso e cremoso. Segundo ele, o segredo está no caldo de ervas e legumes ou até mesmo com pedaços de carne. Esses ingredientes podem transformar um simples arroz em um prato digno de rei. As informações são do Band.com.br.

“Se quiser que o seu arroz tenha um gosto específico, adicione o ingrediente no caldo. O grão vai absorver e pegar todo o sabor”, afirmou.

Confira algumas opções de receitas de arroz cremoso:

Receitas testadas e aprovadas

