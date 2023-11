Trattorias em alta: Saiba o que comer no Piccini Cucina

Entre os séculos XIX e XX a cidade de São Paulo foi palco de um grande fluxo migratório, e esse fator reflete diretamente nos dias de hoje dando a muitos ambientes um certo tom de tradição. Isso é ainda mais notável quando nos deparamos com a grande quantidade de restaurantes de comida italiana tradicional espalhados por aí.

Um deles que vale muito a visita é o Piccini Cucina, localizado no bairro Jardins, comandado pelo restauranteur Samuel Rodrigues e pelo chef Ney Alves. A casa oferece pratos como Tortelli di Ossobuco com fonduta de parmesão (R$ 82), Spaghetti Alla Carbonara servida com gema extra no topo da massa (R$ 85), Cotoletta al Milanese servida com risoto de açafrão (R$ 140) e Tagliolini Al Mare servido com camarões, lula, polvo com vinho branco, peperoncino, tomate concassée e limão siciliano (R$ 147), uma das maiores estrelas do cardápio.

Para conhecer outras trattorias ao redor da capital paulistana, confira a matéria ‘5 trattorias em São Paulo que você precisa conhecer’, por Felipe de Paula.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Telefone: (11) 96481-7877 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 0h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30 | @piccinicucina

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.