Três dicas para organizar a cozinha de uma vez por todas

Utensílios de cozinha organizados. Foto: Via Freepik

Seja cozinheiro amador, profissional ou apenas alguém que cuida da casa, toda cozinha precisa ser bem sistematizada para que todos possam utilizá-la de forma dinâmica, otimizando o tempo no dia a dia.

A funcionalidade da sua cozinha pode ser melhorada com alguns métodos de organização, e é por esse motivo que a jornalista Beatriz Olivetti, de Paladar, reuniu três dicas desenvolvidas após conversar com a home expert Flávia Ferrari. Confira:

Saiba a prioridade dos utensílios

Objetos guardados nas gavetas devem ter ordem de importância. Nesse sentido, a primeira gaveta, que fica na parte de cima, deve conter os utensílios usados todos os dias, como os talheres usados para comer as refeições, a segunda deve ter os utilizados com certa frequência, e assim por diante.

Saiba o que é semelhante

O ideal é guardar louças e panelas semelhantes no mesmo lugar, assim os armários ficam mais arrumados e fica mais fácil de saber onde encontrar os utensílios na hora de fazer alguma refeição.

Saiba onde guardar

Armazenar objetos que vão ao fogo mais próximos ao fogão é um ótimo exemplo de que a ordem dos lugares dinamiza a cozinha. Desse modo, você gasta menos tempo procurando por panelas e pode preparar suas refeições rapidamente.

Essas e outras dicas de otimizar de espaço foram reunidas por Beatriz Olivetti no Manual da cozinha organizada. Leia na íntegra clicando aqui.

