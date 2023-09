Três queijos mineiros são premiados na França; conheça a fabricante

Na última terça-feira (12) aconteceu a 6ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers (Mundial do Queijo e de Laticínios, em tradução livre) na cidade de Tours, na França.

O evento celebra os produtos e subprodutos oriundos dos rebanhos de cabras, ovelhas, vacas e outros gados, bem como produtores, distribuidores, fabricantes de equipamentos e chefs do mundo todo. Além disso, promove o Concurso Internacional de Produtos, que conta com um extenso júri composto por representantes de diversos países para avaliar queijos, manteigas e iogurtes em questão de aroma, textura, cor e sabor.

Um dos grandes destaques da temporada é foi a fabricante brasileira Queijo D’Alagoa, que conquistou duas medalhas de prata com as linhas Fumacê e 1722, e uma de bronze com o Faixa Dourada. Os queijos são de produção artesanal, feitos com leite cru na Fazenda 2M, localizada no Estado de Minas Gerais.

A pequena marca Alagoa é resultado do negócio familiar criado pelos queijeiros Dirce Martins de Barros, Márcio e seus filhos, Caik e Luan. Para fabricar os queijos, eles contam com ao menos 50 produtores regionais de leite, e, desde 2009, comercializam os produtos na internet.

Segundo informações da jornalista Fernanda Meneguetti, as linhas premiadas pelo Mondial du Fromage estão à venda no e-commerce da produtora a partir de R$ 100, em peças que variam entre 800 gramas e 1 quilo.

Também é possível realizar encomendas diretas através dos números de telefone: (35) 99828-0359, (35) 99885-6638, e via email (contato@queijodalagoa.com.br).

Receitas testadas e aprovadas

