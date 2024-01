A união de gin com água tônica resultou em um dos drinques mais populares do mundo: a gin tônica. Normalmente, tem um toque cítrico e carrega consigo um sabor amargo agradável e que combina com frutas, especiarias e muito gelo. Neste verão, aposte nestas deliciosas receitas de gin tônica que ficam prontas rapidinho e vão refrescar seus dias de calor!

Nordesino: com uma receita clássica e rápida, esse drinque leva gin, uvas verdes, limão e muito gelo. Confira a receita do Petros Greek Taverna aqui.

Monte Carlo Fizz : do BeefBar, essa receita fácil e diferente leva um aperitivo francês à base de vinho, gin, água tônica e xarope de limão yuzu, um limão asiático menos cítrico do que o limão taiti e menos doce do que limão siciliano. Veja como fazer aqui.

Brasileirinho: com polpa de maracujá e limão-taiti, essa gin tônica é a cara do Brasil. Aprenda a receita simples e refrescante do bartender Laércio Zulu.