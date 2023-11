Trigo está mudando jeito dos brasileiros beberem cerveja; entenda

O trigo é um grão utilizado para fazer farinha e está presente em muitos pratos e receitas. No entanto, além de ser usado em diversos alimentos do dia a dia, também pode ser encontrado em uma bebida que é a paixão nacional de muitos consumidores: a cerveja.

O grão é encontrado principalmente nas Weissbiers, que são as cervejas normalmente elaboradas com malte de trigo e malte de cevada. Weiss em alemão significa branco e bier significa cerveja, e na maioria das vezes as cervejas de trigo não são filtradas e as leveduras permanecem na garrafa no produto final.

A cerveja de trigo nasceu na Alemanha, com uma família nobre da região da Baviera, no século XV. No Brasil, as cervejas de trigo se tornaram populares em meados dos anos 90, com a popularização das cervejas especiais.

“Geralmente as cervejas de trigo possuem teor alcoólico entre 5% e 7%, e, para ser considerada uma cerveja especial de trigo no Brasil, ela precisa ter no mínimo 50% de malte de trigo e o restante de malte de cevada, e até mesmo as Witbiers e Belgian ales também levam trigo em sua composição, além de outros cereais como a aveia e o centeio”, explica Alexandre Vaz, mestre cervejeiro da Ashby, ao site Food Connection.

A Ashby, conhecida como a primeira micro cervejaria do país, e que foi fundada em 1993, foi uma das marcas que colaborou para que esse estilo de cerveja se tornasse cada vez mais conhecido entre os brasileiros.

