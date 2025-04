Tudo que você precisa saber para fazer nhoque de batata caseiro

Sequinho, macio e que derrete na boca: essas são parte das características que indicam um bom nhoque de batata. Para você acertar em cheio no preparo caseiro, Paladar consultou a pastaia Joyce Bergamasco, que deu dicas de como chegar no resultado perfeito. Veja quatro abaixo:

1. O que é necessário para fazer nhoque?

A receita de nhoque leva, principalmente, batatas, sal, queijo, manteiga, farinha de trigo, gema e temperos da sua preferência. A profissional explica uma questão importante: na hora de misturar os ingredientes, a batata precisa estar fria o suficiente para que o ovo não cozinhe quando for misturado à ela -nesse caso, use somente a gema.

2. Qual a melhor batata para fazer nhoque?

É possível usar batata doce, beterraba, mandioquinha e outros alimentos similares para fazer nhoque. No entanto, para acertar em cheio na massa, a profissional recomenda escolher a batata asterix, porque ela apresenta menos água na composição, o que contribui para um resultado final melhor.

3. Qual é o segredo para fazer nhoque?

Existem alguns truques que tornam o preparo do nhoque mais fácil. Um deles diz sobre o uso da farinha, que precisa ser em pouca quantidade, caso contrário, você terá uma massa borrachuda.

Outro ponto importante é o choque térmico da massa. Assim que o nhoque cozinhar, leve-o para um recipiente com água gelada, porque assim ele cria uma estrutura que não desmancha.

4. Por que meu nhoque ficou mole?

Geralmente, o problema do ‘’nhoque mole’' é resultado da massa amassada demais, criando textura de purê. Isso porque, na verdade, o nhoque não precisa de muito manuseio. Gostou e quer saber mais? Confira o Guia do nhoque.

Você pode colocar as dicas do preparo do nhoque de batata caseiro em prática com essa receita fácil e ainda complementá-la com molho sugo, formando um almoço simples (mas delicioso) para toda família. Veja a receita completa aqui.