O tutu de feijão é um clássico mineiro famoso em todo o Brasil pelo seu sabor e textura diferente do feijão comum. O prato, que costuma acompanhar linguiça de porco, arroz, ovos ou couve, também conhecido fora do país, e a maior prova disso é a ótima colocação do tutu de feijão no ranking do TasteAtlas.

Tutu de feijão é o quinto melhor acompanhamento do mundo

A plataforma que ranqueia os melhores pratos, receitas e drinques, classificou o tutu de feijão como o quinto melhor acompanhamento do mundo.

“O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro”, destaca o TasteAtlas.

Como fazer tutu de feijão?

Um acompanhamento bem brasileiro e extremamente saboroso, o tutu de feijão tem uma receita simples, além de ser um ótimo jeito de aproveitar o feijão cozido que está guardado na geladeira. O chef Jefferson Rueda ensinou a preparar o tutu de feijão perfeito na aula “Nossa cozinha” durante o 8º Paladar Cozinha do Brasil. Veja a receita completa.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores acompanhamentos do mundo’, que cita o tutu de feijão.