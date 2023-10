O “UFC 294″ acontece no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os diversos combates do dia contarão com a luta pelo cinturão “peso leve” que terá como adversários Islam Makhachev, russo que é o atual campeão da categoria, e o australiano Alexander Volkanovski. O card terá ainda dois representantes brasileiros: Johnny Walker e Warlley Alves.

Para os amantes do UFC e de boas comidas e drinques, os bares Posto 6, na Vila Madalena, e Salve Jorge, com unidades na Vila Madalena e no Centro Histórico, irão transmitir as lutas do card principal a partir das 15 horas. Além de oferecer televisores espalhados pelos ambientes e um telão, tem comidinha boa na mesa para acompanhar cada combate:

Serviço

Posto 6

Chapa de costela (R$64,80)

Chapa Tradicional de Costela Foto: Mauro Holanda

Camarões Fritos da Praia (R$ 76,80)

Brother Caju amigo (R$42,00)

Brother Caju amigo Foto: Divulgação

Botafogo - Especial da casa (R$46,00)

O Bar Posto 6 fica na Rua Aspicuelta, 644 - Vila Madalena.

Whatsapp: (11) 97690-2637.

@barposto6

Salve Jorge

Bolinho artesanal de feijoada (R$54,00)

Bolinho de feijoada Foto: Divulgação

Chapa mista do Jorge, para até 4 pessoas (R$276,00)

Por do Sol (R$42,00)

Drink por do sol Foto: Divulgação

Black Margarita (R$42,00)

O bar Salve Jorge tem duas unidades: Vila Madalena - Rua Aspicuelta, 544 e Centro Histórico - Praça Antonio Prado, 33.

Reservas e mais informações: (11) 97690-2637.

@barsalvejorge