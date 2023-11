Última Chance: ‘Méqui Friday’ do McDonald’s oferece ofertas até quinta-feira, 23

Neste ano a rede de fast-food mais famosa do mundo está promovendo a maior campanha promocional já registrada pela marca: a ‘Méqui Friday’, cujas ofertas permaneceram ao longo do mês de novembro e, nesta semana, ampliou o catálogo.

Até quinta-feira, 23 , o McDonald’s em parceria com a Coca-Cola oferecerá um cupom aos consumidores que baixarem o aplicativo da rede (de nome Méqui, disponível para iOS e Android) e se cadastrarem pela primeira vez. Cada CPF terá direito a um Big Mac com 300ml de bebida por apenas R$ 7,90.

E a oferta que se estende até 26 de novembro é a do combo de duas sobremesas geladas McFlurry Ovomaltine pelo preço de uma só, que vale R$ 13,90. Já para clientes cadastrados no programa de fidelidade ‘Meu Méqui’, as opções são ainda maiores e acompanham o acúmulo de pontos adquiridos a cada R$ 1 gasto.

Confira a tabela das promoções Méqui Friday e seus respectivos pontos. As informações foram disponibilizadas pelo portal Money Times:

Méqui Friday

1 Pão de Queijo Chedar + Café Premium 200ml por R$ 6,90 (690 pontos)

2 x 1 Sundae por R$ 7,90 (790 pontos)

1 Big Mac com 1 bebida 300ml por R$ 7,90, exclusivo para novos cadastros no aplicativo do Méqui

1 McFritas Grande por R$ 7,90 (790 pontos)

2 x 1 Cheeseburger por R$ 10,00 (100 pontos)

1 McOferta Média Clássica + 1 Sundae ou 4 Chicken Nuggets por R$ 25,90 (2.590 pontos)

McOferta Média McCrispy Chicken Legend por R$ 29,90 (2.990 pontos)

McOferta Média Big Tasty Bacon Barbecue por R$ 35,90 (3.590 pontos)

Duplo Burger Queijo ou McChicken + Coca-Cola sem açúcar por R$ 15,90 (1.590 pontos) - oferta exclusiva para McDelivery

