Um dos melhores restaurantes do mundo para visitar em família está em São Paulo, diz TripAdvisor

Na semana passada, a TripAdvisor divulgou um ranking dos 10 melhores restaurantes para visitar com a família. A Casa do Tempero, situada em Armação, à beira-mar, é o restaurante que ganhou destaque. A lista da TripAdvisor inclui apenas dois estabelecimentos de Santa Catarina; o Restaurante Edu, localizado em Governador Celso Ramos, também está entre eles.

Segundo o Diarinho, a Casa do Tempero é conhecida por sua especialidade em frutos do mar e grelhados, oferecendo refeições que variam de R$ 160 a R$ 520. As avaliações positivas dos clientes são tão impressionantes que os serviços do restaurante.

O sucesso não apenas trouxe alegria aos chefs que gerenciam o restaurante, mas também à experiente Laurinha Rodrigues da Silva, a chef mais renomada de Penha. Laurinha desempenhou um papel crucial na formação de Samuel Goulart, inicialmente seu aluno, que agora lidera a cozinha do restaurante ao lado de sua esposa Selma.

Receitas testadas e aprovadas

