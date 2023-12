Ano Novo, férias e verão, essa combinação faz sentido com um churrasquinho, não é? Que tal reunir a família e os amigos para celebrar o fim de ano com uma bela carne na brasa? Para não errar na execução, conversamos com o chef Fabio Lazzarini, do Varanda D.inner, que deu dicas incríveis de como fazer do seu churrasco o melhor de todos. Veja mais detalhes clicando aqui.

Distância da grelha pro fogo

Ao usar lenha para assar peças maiores, linguiças ou carnes mais gordurosas, o ideal é deixar a grelha a 25 centímetros do fogo. No caso de grelhar bifes com carvão, o recomendado é manter uma distância de 10 a 15 centímetros.

Para mais suculência e crocância, asse as peças inteiras

O grande segredo para cozinhar a carne sem cortá-la é cozinhá-la lentamente em grelha alta e, depois, baixar a peça para assar mais próxima ao fogo para selar a carne. No entanto, essa não é a única maneira, pode-se também assá-la em fogo alto por 20 minutos e, após esse tempo, subir a grelha para a peça assar lentamente após essa selagem.

Gordura sempre virada para cima!

É a gordura a responsável por hidratar a carne e dar maciez para ela. Tudo isso acontecerá melhor com a gordura virada para cima na grelha, inclusive a transferência de sabor também melhorará.

Deixe a carne descansar

No caso de peças inteiras, o tempo de descanso deve ser de cinco minutos antes de cortá-la. Para bifes já cortados, o ideal é que descansem entre dois e três minutos. Isso porque a cocção da carne continua mesmo após ser retirada da brasa, tornando esse período de espera essencial para um churrasco de maior qualidade.

Cortes mais grossos ou finos? Eis a questão!

Cortes mais grossos proporcionam uma melhor captação do sabor do carvão e do sal. Para carnes mais gordurosas, porém, os cortes finos são os mais indicados, para aprimorar a absorção de sabor e evitar um gosto enjoativo na peça.