Vai fazer churrasco? Saiba escolher a melhor linguiça

No churrasco, a linguiça toscana é sempre um dos alimentos preferidos dos convidados. Além disso, os churrasqueiros não precisam passar horas preparando, já que não exige temperos elaborados. Recentemente, o Paladar convidou um júri especializado e avaliou as 10 marcas de linguiça vendidas em supermercados, para garantir a qualidade no churrasco, o ranking pode ser conferido aqui.

Mas, além da toscana, existem outras linguiças que são muito boas para o churrasco, e o chef Fabio Lazzarini, contou para o Paladar um pouco mais sobre as opções, confira:

Linguiça calabresa

Essa é uma boa opção para quem prefere um sabor mais apimentado. Para o preparo, deve ser banhada em uma mistura de sal, açúcar, salitre, cheiro verde e pimenta. Além disso, deve ser assada a aproximadamente 15 centímetros da brasa.

Linguiça de frango

O ideal é temperá-la com alho e cebola, além disso, fazer furinhos para que ela não inche. Ela combina muito bem com bacon e batata cozida.

Linguiça de lombo

Apesar de pouco conhecida, ela possui um sabor marcante. Tem baixo teor de gordura, e fica excelente se temperada com mix de ervas.

Linguiça cuiabana

Essa é uma das preferidas no churrasco por ser recheada com queijo fresco. É macia, e deve ser colocada na grelha alta para que não perca a suculência.