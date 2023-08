Vai fazer feijoada? Aprenda a economizar no preparo

Barletti conta que uma couve cortada bem fina, torresmo, banana frita, laranja e vinagrete apimentado são ótimos acompanhamentos para a feijoada Foto: Clayton de Souza | Estadão

Os chefs do Sarjeta e do chef executivo do Grupo Alife Nino (Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Tatuzinho) Massimo Barletti ensinaram para o Paladar como preparar uma feijoada saborosa, mas sem gastar muito na hora de comprar os ingredientes. Confira:

O segredo para uma feijoada barata

Dependendo da escolha dos ingredientes, pode sair por um preço mais salgado. Segundo Fernando Berteli, chef do Sarjeta, uma alternativa para deixar a feijoada um pouco mais em conta é utilizar cortes do porco que sejam mais baratos e em menor quantidade, optando por rabo, pé e orelha.

