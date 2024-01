O bairro da Liberdade é recheado de comidas deliciosas, desde os restaurantes até as comidas de rua. A Feira da Liberdade é montada todos os finais de semana na saída da estação de metrô Japão-Liberdade. Das 10 às 18 horas, você pode comprar temaki, guioza e tempurás sem enfrentar filas de espera em restaurantes badalados. Além dos salgados, também tem sobremesas gostosas e diferentes, como o doce de feijão típico japonês.

Para você não ficar perdido na hora de escolher, separamos três lugares imperdíveis para comer na feirinha e você já ir com o banquete planejado!

Temaki do Ailton

Uma das barracas mais movimentadas da feira, o Temaki do Ailton vem nas versões de shimeji e salmão, envoltos em uma alga crocante e bem fresquinha. Além desses, há também um temaki especial da casa chamado Ninja, preparado com salmão e uma skin no meio. Eles também servem temaki frito, taco de salmão e corn dogs.

Guioza da Família Nakamura

Aberta apenas aos domingos, a barraca da Família Nakamura vende guiozas artesanais adaptadas ao gosto brasileiro. Maior do que a tradicional, leva um recheio que mistura em partes iguais carne bovina e suína, complementadas com um delicioso tempero.

Eles também servem os clássicos japoneses nikumans, trouxinhas feitas no vapor e recheadas com carnes de porco, bovina ou de frango com verduras. A opção vegetariana também está disponível.

Barraca do Wu

É na Barraca do Wu que são vendidos os cobiçados tempurás, que são grandes, redondos e feitos com camarões frescos, que também podem ser consumidos fritos no espeto. Outra opção deliciosa e que vale muito a pena é o rolinho primavera de legumes.

Onde

Endereço: Praça da Liberdade, 80 - Liberdade

Instagram: @feiradaliberdade