Vai para o Sudeste? Conheça 2 pratos típicos da região

O Brasil é conhecido por sua expansiva lista de pratos tradicionais, em todas as regiões do país. O potencial gastronômico de cada região tem influências africanas, indígenas, europeias e asiáticas.

A National Geographic mostrou um pouco mais sobre a culinária no Sudeste do país, a região com maior parte da população brasileira. Confira duas comidas típicas da região:

Moqueca Capixaba

Pode ser encontrada facilmente nos restaurantes do Espírito Santo, e é preparada com postas de peixe, limão, azeite, alho, entre outros ingredientes. Além disso, no dia 30 de setembro, a cidade de Vitória, capital do estado, celebra o Dia da Moqueca Capixaba.

Cuscuz paulista

Um dos pratos mais versáteis, o cuscuz paulista representa o estado de São Paulo. Quem está preparando pode usar a criatividade e colocar ingredientes de acordo com o gosto. Mas, os itens que podem ser adicionados mais comumente são palmito, pimenta-do-reino, cheiro-verde, frango desfiado e tomate.