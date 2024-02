Vai para Pinheiros? Veja as melhores padarias da região segundo chefs renomados

O Paladar reuniu 11 chefes renomados para mencionar suas padarias preferidas em São Paulo, segundo a matéria escrita por Matheus Mans.

Apesar do estado ser reconhecido por sua riqueza cultural e histórica, também se destaca no ramo gastronômico, especialmente com esses estabelecimentos.

Na região de Pinheiros, na zona oeste da cidade, a CPL e a Julice são duas recomendações dos chefs Marco Aurélio Sena, do Tantin, e Thiago Morais, do Ki-Mukeka, que também compartilharam quais itens valem a pena experimentar nessas padarias.

CPL

O estabelecimento, localizado na Rua João Moura, abre das 6h às 22h. Segundo Marco, um dos destaques é o pão de queijo com requeijão na chapa. Além disso, o lugar oferece uma variedade de doces de padaria, pratos bem elaborados, lanches e pizzas.

Julice Boulangerie

A Julice é uma padaria artesanal situada em Pinheiros. Para Thiago, “o brunch é muito bem servido” e o croissant é um dos favoritos do chef. Eles também vendem cestas de café da manhã, almoços executivos e pães frescos. “O ambiente é muito acolhedor, com um serviço super atencioso”, destacou ainda.

A zona oeste de São Paulo se destacou como uma das regiões com maior número de indicações de padarias de qualidade mencionadas pelos especialistas gastronômicos. Leia todo o conteúdo para conhecer mais.