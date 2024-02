Vai passar o Carnaval em Salvador? Saiba onde comer segundo o TasteAtlas

O mês de fevereiro chegou trazendo a maior festa do Brasil: o Carnaval, e com ele o feriado prolongado, onde muitos aproveitam a ocasião para viajar. Como sempre, viagens exigem organização, que compreende seleção do que levar, locomoção, estadia, o que visitar, etc.

Além disso, explorar a culinária local faz parte do turismo, e aqueles que desejam aproveitar a folia em Salvador, na Bahia, podem utilizar o guia TasteAtlas para montar seus roteiros gastronômicos. Confira 8 deles na lista abaixo:

Ki Mukeka

Iemanjá

Restaurante Yemanjá

Solange Biscoitos Finos

Acarajé da Cira

Acarajé da Regina

Dona Mariquita

Casa da Gamboa

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é uma plataforma on-line utilizada por internautas do mundo todo para registrar suas experiências gastronômicas por meio de avaliações e atribuições de notas que vão de 0,5 a 5. O site, por sua vez, coleta os dados, calcula as médias e então divulga os resultados por meio de listas. O guia não tem cunho profissional, mas amador.