Vai passar o Carnaval no Rio de Janeiro? Saiba onde comer segundo o TasteAtlas

Estamos a poucos dias de distância do Carnaval, a grande festa brasileira mundialmente conhecida, que para muitos é sinônimo de folia e feriado prolongado. Há quem aproveite esses dias para viajar e conhecer alguns destinos nacionais emblemáticos, como a cidade do Rio de Janeiro (RJ), por exemplo.

Se você é um dos que planejam turistar pela Cidade Maravilhosa, o TasteAtlas indica os melhores restaurantes para se conhecer na região, e 6 deles são:

Confeitaria Colombo (Quindim e Feijoada)

Churrascaria Palace (Churrasco)

Marius Degustare (Churrasco)

Mocellin Churrascaria (Churrasco)

Tacacá do Norte (Açaí na tigela e Tacacá)

Alfaia Restaurante (Bolinhos de bacalhau)

Como funciona o TasteAtlas?

É importante ressaltar que o guia TasteAtlas não possui avaliações de cunho profissional, mas sim amador. A plataforma coleta dados registrados por usuários do mundo inteiro, que consistem em notas de 0,5 a 5, calcula as médias e divulga os resultados em listas setorizadas. A falta de indicações profissionais, no entanto, não anula sua relevância.