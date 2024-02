Vai pular bloquinho de Carnaval na Rua Augusta? Veja onde comer

Para os que aproveitam o Carnaval no agito das ruas, em meio ao calor e a muvuca acompanhado de boas doses de bebida alcoólica, comer bem é essencial para garantir uma folia bem aproveitada e com saúde. Foi pensando nisso que separamos três sugestões de restaurantes para você que planeja festejar em uma das ruas mais famosas de São Paulo, a Augusta, onde rolam os blocos Acadêmicos do Baixo Augusta, Salete Campari e Banda do Trem Elétrico; confira:

Calçadão Urbanóide

Com um cardápio bem variado, o Calçadão fica em uma travessa na Augusta de Baixo, em meio a um pequeno parque de food trucks. Por lá você encontra opções como kebab, hambúrguer, sanduíches variados e até creme brûleè.

Onde: Rua Augusta, 1291, Consolação. Horário de funcionamento: quarta-feira, das 16h às 22h; quinta-feira, das 16h às 22h30, sexta-feira, das 16h à 1h; sábado, das 12h à 1h; domingo, das 12h às 23h.

Urbe Café

O estabelecimento aconchegante tem, além de lanches saborosos, uma cartela de bebidas repleta de combinações interessantes, como o Capuccino Urbe, que leva raspas de limão e doce de leite, e o Santo Refresco, com café gelado, capim santo, mel e limão.

Onde: Rua Antônio Carlos, 404, Consolação. Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 10h às 00h; sábado, das 9h às 00h; domingo, das 9h às 22h.

O Pedaço da Pizza

Com uma proposta simples, como o próprio nome do estabelecimento aponta, o Pedaço da Pizza é para aqueles que desejam comer porções menores da iguaria italiana. Vendidas em fatias, as pizzas têm sabores diversos, que atendem gostos tradicionais - com portuguesa, marguerita e pepperoni - aos mais modernos - com opções tanto doces quanto salgadas.

Onde: Rua Augusta, 1463, Bela Vista. Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 11h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 5h; de domingo e segunda, das 16h às 23h.

