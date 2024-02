Vai pular bloquinho de Carnaval no Centro? Veja onde comer

A maior festa do país já chegou para o ano de 2024, e é nesse período de Carnaval que as ruas da cidade de São Paulo ficam lotadas não de carros (exceto os alegóricos), mas de foliões.

Quem deseja aproveitar a festa na rua, investir em uma boa alimentação é fundamental para garantir bem-estar em meio ao calor, à multidão e ao alto consumo de bebidas alcoólicas, e por esse motivo separamos duas ótimas sugestões de restaurantes no Centro, bem próximos aos blocos Explode Coração, Agora Vai, Tarado Ni Você, Pagu e MinhoQueens.

Merenda da Cidade

Comandado pela chef Janaína Torres e por Jefferson Rueda, o novo restaurante serve PFs tradicionais durante o dia e lanches deliciosos no período da noite. Entre as opções do cardápio encontram-se bife à rolê com purê, feijão, arroz e farofa, e peixada com arroz, farofa e tartar de banana.

Onde: Rua Epitácio Pessoa, 98, República. Telefone: (11) 4210-4936. Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h.

Bar do Estadão

Aberto todos os dias, 24 horas por dia, o Bar do Estadão é muito conhecido por seu tradicional lanche de pernil, mas também oferece PFs generosos, com opções como filé de frango com arroz à grega e batata frita, e alcatra com arroz, feijão e batata frita.

Onde: Viaduto 9 de julho, 193, Centro. Telefone: (11) 3257-7121. Horário de funcionamento: aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Confira mais indicações espalhadas pelos bairros paulistanos no roteiro ‘14 restaurantes para ir perto de seu bloquinho de Carnaval preferido’, por Matheus Mans, disponível aqui.