Vale a pena experimentar o delivery do Ryo? Confira a avaliação do especialista

O sistema de delivery de comida japonesa tem crescido, mas será que consegue manter a qualidade da alta gastronomia? Fred Sabbag analisou a proposta do Ryo e apontou se a experiência vale a pena. Confira:

Delivery do Ryo

Com quatro opções de delivery, o Ryo aposta no jubako, uma caixa tradicional japonesa usada em ocasiões especiais, para garantir apresentação sofisticada. Os recipientes de madeira preservam a organização e a precisão dos pratos, elementos fundamentais da culinária japonesa.

De acordo com Sabbag, o frescor dos peixes e a disposição calculada dos ingredientes são diferenciais do serviço. As quatro opções de menu mantêm a diversidade e o equilíbrio de sabores.

As 4 opções disponíveis no delivery do Ryo | foto: Kenzo Sanematsu Foto: Kenzo Sanematsu

PUBLICIDADE

O Zeitaku traz atum batido com cebolinha, uni e ikura sobre arroz temperado. O Bara-Tirashi oferece sashimis variados acompanhados de tamagoyaki, cogumelos e ingredientes selecionados. O Tokujo apresenta nove sushis escolhidos pelo chef, um tamagoyaki e um tekkamaki. Já o Unadju é voltado para os apreciadores de enguia, com filé grelhado, arroz branco e conserva de acelga e nabo.

Para Sabbag, o delivery do Ryo mantém o alto nível da gastronomia japonesa, garantindo frescor, apresentação impecável e respeito à tradição culinária.

Outras opções de delivery de comida japonesa em São Paulo

Além do Ryo, outros restaurantes em São Paulo oferecem serviços de delivery de alta qualidade para quem busca uma experiência gastronômica autêntica.

PUBLICIDADE

O Paladar selecionou os melhores estabelecimentos para pedidos de comida japonesa na cidade. Confira a lista completa aqui.Veja a matéria completa aqui.