Vatapá é eleito 16ª melhor comida do mundo; veja receita

Entre mais de 10 mil pratos catalogados, o Vatapá - comida típica brasileira - apareceu na 16ª posição no ranking dos ‘100 melhores pratos do mundo’ do TasteAtlas, alcançando a nota 4,61.

Quer aprender a fazer o prato em casa? No Paladar, você encontra receitas testadas e aprovadas para reproduzir no seu lar. Veja como preparar o Vatapá de bacalhau. Siga o passo a passo da receita completa aqui.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas acontece por meio de avaliações de consumidores que não são especialistas em gastronomia. As notas são reunidas pela plataforma, que divulga as pontuações de cada prato ou região.