Vatapá fica entre as melhores comidas do Brasil; veja ranking

O Brasil ganhou destaque entre as melhores comidas avaliadas no TasteAtlas com o Vatapá ocupando a 16ª posição. Além dele, a Picanha (1º) também aparece na classificação, assim como o Escondidinho (58º) e o Tutu de Feijão (93º).

Conforme informações do site, os pratos tipicamente brasileiros apareceram na categoria ‘100 melhores pratos do mundo’, que contou com mais de 10 mil opções elencadas.

Vale ressaltar que a plataforma internacional leva em consideração votos de pessoas que não são especialistas em gastronomia. A coleta de dados revela a média das opiniões amadoras dos usuários.

O Brasil no ranking das 100 melhores comidas do mundo

1º lugar: Picanha

PUBLICIDADE

16º lugar: Vatapá

58º lugar: Escondidinho

93º lugar: Tutu de Feijão