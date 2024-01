Veja 2 indicações de restaurantes para comer pizza na Mooca

Localizada na Zona Leste de São Paulo, a Mooca é mais um daqueles bairros marcados pela efervescência e diversidade cultural. Epicentro de migrações portuguesas e italianas, a Mooca é um excelente destino para quem deseja mergulhar em experiências gastronômicas tradicionais.

Se você busca experimentar pizzas do estilo napolitano, o bairro guarda dois restaurantes especializados:

A Pizza da Mooca

A casa acolhedora oferece pizzas assadas em forno à lenha com ingredientes frescos, além de ter um cardápio amplo, cujas opções vão desde sabores mais clássicos, como calabresa e marguerita, a sabores criativos, como carbonara e Gorgon Ramsay.

A Pizza da Mooca fica na rua Mooca, 1747, e funciona de segunda a quinta-feira das 18h às 23h; às sextas e sábados, das 18h às 23h30; e aos domingos, das 18h às 22h30.

Pizza Onesttà

Com um ambiente que se assemelha aos antigos sobrados do bairro, a pizzaria oferece o tradicional bem feito, com massa fina, crocante e uma dose generosa de recheio, mas sem sabores mirabolantes. Entre as opções estão marguerita, portuguesa, pepperoni, entre outras.

A Pizza Onesttà fica na rua do Oratório, 113, e funciona todos os dias das 18h às 23h.

A Mooca ainda oferece outras opções gastronômicas, que vão de churrasco americano à esfirra árabe. As sugestões você encontra na matéria ‘Gastronomia da Mooca vai da comida italiana ao churrasco americano’, por Matheus Mans. Leia na íntegra aqui.