Veja 5 sobremesas imperdíveis por São Paulo

Comemorado no dia 09/10, o Dia da sobremesa uma das melhores partes de qualquer refeição. Apesar de nem sempre serem as principais estrelas dos menus nos restaurantes, várias casas apresentam suas opções de doces com qualidade e como parte indispensável de seus cardápios.

Confira abaixo 5 opções de sobremesas para experimentar por São Paulo:

Sorvete de queijo minas com calda de goiaba - Gero Panini Itaim

Sorvete de queijo minas do Gero Panini Foto: Bruno Geraldi

Uma releitura cremosa e gelada do “Romeu e Julieta” (R$ 27).

Onde: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h / Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h.

Caramel sundae - Astor / Sub Astor

Caramel Sundae do Astor. Foto: Bruno Geraldi

A sobremesa conta com conhaque, sorvete, caramelo salgado e pipoca (R$ 35).

Onde: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Segunda-feira das 12h às 23h, terça e quarta-feira das 12h às 00h, quinta-feira das 12h à 1h, sexta-feira e sábado das 12h às 20h (Astor) / Quarta a sexta-feira das 17h30 às 00h, quinta- feira das 17h30 à 1h, sexta e sábado das 18h às 2h

Oreo - Abaru

Oreo do Abaru. Foto: Tatiana Frison

A receita é feita com sorvete de flocos com cumaru e toffee de nibs (R$ 30).

Tiramissu 2.0 - Confeitaria Caramelo

Tiramisu 2.0 da Confeitaria Caramelo Foto: Rodolfo Regini

Essa nova versão da sobremesa leva mousse de café e mascarpone, creme de chocolate e biscuit de café (R$ 32).

Onde: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 0h, domingo das 12h às 22h.

Chocolate, missô e caramelo - Susume

Chocolate, missô e caramelo do Susume Foto: Elvis Fernandes

O doce acompanha pipoca caramelizada e custard de chocolate, e tem como diferencial a calda feita de caramelo com pasta de soja, o missô (R$ 39).

Onde: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Segunda e terça das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h. Sábado das 12h às 00h (cozinha pausa das 17h às 18h30). Domingo das 12h às 22h (cozinha pausa das 17h às 18h30).