Veja lista dos 100 sorvetes eleitos mais icônicos; dois deles são brasileiros

De acordo com a lista da enciclopédia de gastronomia Taste Atlas, divulgada na última sexta-feira (21), entre os 100 sorvetes mais icônicos do mundo, dois estão no Brasil. A lista representa as 100 gelaterias e sorveterias mais icônicas, que deixam uma marca no cenário mundial de sobremesas.

A lista, publicada no Instagram, abrange estabelecimentos que duram por mais de um século, servindo sabores como chocolate e pistache ou combinações totalmente diferentes, como ricota, sementes de gergelim e arroz.

O sorvete sabor tapioca da Sorveteria da Ribeira, em Salvador - Bahia, garantiu seu espaço no ranking. Além dele, outro brasileiro que aparece na lista é o sabor de açaí da Sorveteria Cairu, em Belém - Pará.