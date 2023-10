Veja o top 3 das melhores massas tipo grano duro do mercado segundo especialistas

Quer fazer uma massa prática e saborosa para o final de semana? Uma massa pronta pode ser um excelente ingrediente para obter uma refeição saborosa, e para não abrir mão da qualidade, escolher uma boa marca é imprescindível.

Para ajudá-lo nessa empreitada, o Paladar reuniu cinco especialistas em massas com a missão de provar 10 marcas de espaguete grano duro. Juntos, António Maiolica, Marcio Shihomatsu, Joyce Bergamasco, Guibson Matias e Tito Paolone avaliaram amostras preparadas com um molho suave de tomates doces temperados com sal e um pouco de manjericão.

Após a etapa de degustação, os jurados chegaram em um ranking, onde três fabricantes se destacaram positivamente: Giusseppe Ferro, De Cecco e Vito Balducci, que se encontram nessa exata ordem no pódio.

De acordo com a avaliação do time de especialistas, a primeira colocada possui uma massa saborosa de fácil emulsificação quando misturada ao molho, cozinhou no tempo indicado e teve um rendimento ótimo.

Já a segunda colocada apresentou uma massa macia com alta capacidade de absorção e uma coloração bonita após o cozimento. E ocupando a última lacuna de destaques entra a grano duro Vito Balducci, que foi capaz de absorver bem a água do cozimento e apresentou um sabor agradável.

Confira o ranking completo, bem como os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual é o melhor macarrão grano duro do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

