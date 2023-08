Veja quais são as 3 bebidas que mais combinam com churrasco

Uma boa bebida é crucial para acompanhar refeições e tornar a experiência da alimentação ainda mais prazerosa. Alguns tipos são ideais na harmonização de carnes e acompanhamentos do churrasco. As dicas são do chefe do Bar do Bar Brahma e da especialista em vinhos Suzana Barelli.

Descubra abaixo, quais são os três tipos de bebidas que mais combinam com churrasco:

Uma das bebidas mais populares do mundo, a cerveja divide palco com a carne nos churrascos. Foto: Kham|Reuters

Cerveja

Uma das bebidas mais populares do mundo, a cerveja divide palco com as carnes no churrasco. As cervejas tipo Lager têm aromas sutis e pouca variação de teor alcoólico, por isso são comumente consumidas. Mas, existem opções diferentes, como a Amber Ale, que é mais encorpada e levemente adocicada, perfeita para acompanhar carnes vermelhas, segundo Bruno Campos, chef do Bar do Brahma.

Vinho

Vinhos tintos harmonizam com carnes vermelhas. Foto: Irene Kredenets/Unplash

Continua após a publicidade

Vinho é outra bebida que cai muito bem com carne vermelha. A especialista em vinhos Suzana Barelli, colunista do Paladar, explica que isso se deve ao tanino do vinho - elemento que dá adstringência ao sabor da uva -, que combina com a proteína da carne, garantindo a harmonização. Os melhores para churrasco são os tintos, e é possível utilizá-los na sangria, uma opção mais refrescante que acompanha bem linguiças e frangos.

Drinques

Drinques cítricos como caipirinha de limão e gin tônica com abacaxi, por exemplo, além de refrescantes, auxiliam na quebra das enzimas de gordura da carne, resultando em uma provável boa digestão. Mas, caso o álcool não seja de seu agrado, a soda italiana pode ser uma excelente pedida.