Veja quais são os 8 buffets mais recomendados pelo Foursquare em São Paulo

A rede social focada em geolocalização Foursquare está ativa há anos e, embora não seja tão popular no Brasil, ainda rende avaliações de vários estabelecimentos. Na última terça-feira (15), o aplicativo publicou uma lista com avaliações dos restaurantes mais recomendados por eles e que oferecem buffets em São Paulo; confira oito opções:

Manai Gastronomia

Com unidade localizada na rua Augusta, nº 1605, na região da Paulista, o Manai oferece um buffet repleto de opções, com carnes, saladas, frutos do mar, pratos quentes e sobremesa.

Bovinu’s

Também localizado na rua Augusta, nº 1513, a churrascaria conta com rodízio de churrasco e dispõe de um grande buffet com mix de folhas, queijos, peixes, entre outros.

Z Deli Delicatssen

O restaurante judeu tem unidades em Pinheiros e na República, e tem buffet para almoços. Segundo um dos usuários do Foursquare, a comida é caseira, “é como comer na casa da sua avó”.

Ráscal

Estabelecido na Alameda Santos, nº 870, o restaurante tem um ótimo atendimento e o buffet tem opções para vegetarianos e carnívoros.

Jardineira Grill

O restaurante fica na Avenida dos Bandeirantes, nº 1001, e une diferentes cortes de churrasco com vastas opções de saladas, pratos quentes e frutos do mar.

Elvira Coffe & Kitchen

Localizado na rua Elvira Ferraz, nº 250, na Vila Olímpia, o Elvira oferece um buffet criativo voltado para café da manhã e almoço.

Barbacoa

Em São Paulo, o Barbacoa fica na Avenida Nove de Julho e oferece diferentes opções de carnes, vasta cartela de vinhos, saladas frescas e sobremesas.

Moema Natural

O restaurante fica na Alameda dos Arapanés, nº 1456, e o buffet inclui entradas, pratos quentes e frios, sopas, massas, opções veganas e vegetarianas, sobremesas, sucos e muito mais.