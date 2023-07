Veja três alimentos que podem ajudar a acabar com as baratas

Confira três alimentos para auxiliar na exterminação de baratas Foto: Imagem: Freepik

Baratas passeando pela casa pode ser um verdadeiro pesadelo. Os insetos são conhecidos pela resistência e rápida reprodução, dificultando ainda mais a exterminação. Mesmo com inseticidas, pode ser difícil eliminar as baratas, principalmente nos dias mais quentes de verão, quando a reprodução está em alta.

Algumas estratégias são boas para matar os insetos e uma delas podem ser encontradas facilmente nas comidas. Segundo o portal O Petróleo, alguns alimentos naturais podem ajudar na exterminação e combate desses insetos. Confira:

Suco de limão

O suco de limão pode ser poderoso na batalha contra as baratas. Afinal, ele já é reconhecido como repelente natural. Uma forma de utilizá-lo é o colocando na rotina de limpeza: misture o suco de vários limões com água e use a mistura para limpar as superfícies da cozinha. O aroma do limão irá atuar como um repelente expulsando as baratas do ambiente.

Farinha

Se unir a farinha com outros ingredientes como azeite ou ácido bórico, ela pode ser um grande repelente. Os insetos podem cair em uma armadilha, já que eles não têm predileção por farinha. A mistura pode ser transformada em uma pasta e deve ser colocada em locais onde tem a presença das baratas.

Cebola

As baratas têm baixa tolerância às cebolas, tornando-as uma ótima opção para combatê-las. Para isso, pique meia cebola, e coloque com meia xícara de farinha, água, açúcar e 4 colheres de chá de pó bórico. A cebola atua como repelente natural e o pó bórico, como veneno.