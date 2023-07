Vencedor do MasterChef dá depoimento emocionante sobre Wilson Cabral

Morre semifinalista do 'Masterchef 2022', aos 40 anos, após acidente em São Paulo Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

O vencedor da edição de 2022 do MasterChef Profissionais, Diego Sacilotto, lamentou a morte de Wilson Cabral, seu amigo e antigo rival no reality show. Wilson faleceu na última sexta feira (21), após não resistir aos ferimentos decorrentes de um acidente de carro em Sorocaba, São Paulo.

Wilson foi semifinalista do programa, e ao lado de Diego, disputaram as provas do MasterChef. Diego aproveitou a visibilidade nas redes sociais para pedir doações para a família de Wilson, que deixa uma esposa e um filho autista.

De acordo com o cozinheiro, o filho de Wilson possui um grau mais elevado de autismo e a mãe não consegue trabalhar para cuidar do pequeno.

Em entrevista à Band, David disse que deve seu título a Wilson. “Porque eu sentia medo em estar disputando com uma pessoa tão competente. Ele me fazia dormir mais tarde e acordar mais cedo para me preparar melhor porque eu tinha certeza que ele estava fazendo a mesma coisa”, disse.