Vencedor do MasterChef vai preparar jantar especial em Lisboa

Em 2018, Rafael Gomes se destacou no programa MasterChef Profissionais. Ele conquistou o primeiro lugar, evidenciando seu papel como um dos principais nomes na cena gastronômica do Brasil. No próximo sábado, dia 7 de outubro, ele estará em Portugal para compartilhar algumas de suas criações mais icônicas.

Segundo o Nit, o banquete começa com vieiras servidas com aipo, butarga e pérolas de limão, harmonizadas com o refinado champagne Vranked Diamant Blanc. Em seguida, é apresentado um foie gras com trufas negras e figos em um molho agridoce de vinho do Porto.

Na cozinha ao lado de Rafael Gomes estará Daniel Schlaipfer, do renomado restaurante Matiz Lisboa, localizado no Sofitel Lisbon Liberdade, onde ocorrerá o evento, às 19h30. O evento, intitulado “Les Dîners Sofitel”, promete também uma muita Bossa Nova.

Receitas testadas e aprovadas

