VÍDEO: Ana Paula Padrão faz comentário polêmico sobre Jacquin

Nesta última quarta-feira (31), Ana Paula Padrão, apresentadora do MasterChef, um dos maiores talent shows gastronômicos do Brasil, foi convidada para participar do videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, comandado pela escritora Tati Bernardi, com quem conversou sobre detalhes de sua vida e carreira.

No decorrer da entrevista, Ana falou de algumas coisas comuns aos bastidores do reality e abordou sua relação com o colega Érick Jacquin, com quem divide o estúdio e as câmeras há dez anos, revelando comportamentos problemáticos do chef: “[...] ele é machista para um c*r*lho!”, confessa.

Ainda assim, a apresentadora salienta que ambos conseguem manter uma relação amigável: “Aquele francês é muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute debaixo da mesa, que eu acho que é por isso que a gente se dá bem”. E acrescenta: “O Jacquin é um cara muito autêntico e eu também. Então ele fala as porcarias dele, toma uma ‘traulitada’, ninguém entende nada porque acha que a gente tá brigando, e depois volta tudo ao normal”.

A questão do machismo costuma se revelar com uma certa frequência no MasterChef, tendo dois casos que repercutiram muito: o que envolveu a ex-participante Dayse Paparoto, campeã do Profissionais 2016; e o que envolveu a chef e jurada Helena Rizzo.