VÍDEO: relembre a vitória de Isabella Scherer na 8ª temporada do MasterChef

Há dois anos, na madrugada do dia 15 de dezembro de 2021, ia ao ar na Band o resultado final da 8ª edição do MasterChef, revelando qual dos finalistas ergueria o tão cobiçado troféu do reality de culinária.

A edição foi um sucesso e contou com uma final tripla entre os participantes Kelyn Kuhn, Eduardo Prado e Isabela Scherer, que venceu o último desafio com um menu vegano, feito com nhoque de mandioquinha, tartar de melão e pepino e sorbet de coco com cupuaçu.

Vale lembrar que, na ocasião, a vencedora afirmou que a gastronomia se tornou uma verdadeira paixão e que pretendia continuar trabalhando na área. Na final, ela contou com a presença de sua mãe, Vanessa Medeiros, do padrasto, o empresário Renan Ribeiro, e do namorado, o modelo e surfista Rodrigo Calazans, com que atualmente tem dois filhos gêmeos, Bento e Mel.

