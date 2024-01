Viih Tube e Eliezer experimentam carne de jacaré em viagem e dão opinião sincera

“Foi assim a comemoração dos meus 34 anos...”, começou a escrever Eliezer, no Instagram, ao citar que está em Bonito (MS) com Viih Tube, sua esposa, e Lua, sua filha com a influencer. O casal, inclusive,compartilhou que experimentou carne de jacaré em um dos restaurantes durante a viagem.

Como foi a primeira vez que os influenciadores comeram o prato, ambos conversaram sobre quais gostos semelhantes a carne de jacaré, destacando o sabor mais acentuado no paladar.

“É uma carne mais dura, lembra um pouco o frango… É um gosto mais forte”, comentou Eliezer, segundo o portal Quem. O influenciador também pontuou a legalização do consumo desse alimento na região.

“Gostei”, ressaltou Viih Tube, enquanto dava algumas mordidas. Depois, ainda discordou do marido ao citar a comparação com o frango. “Frango é mais duro”, opinou.