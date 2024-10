Para que serve o vinagre de maçã em jejum? Faz bem? Veja receitas

O vinagre de maçã é um ingrediente muito conhecido na cozinha e é usada principalmente como tempero para saladas. Mais do que apenas trazer sabor às folhas e outros pratos, esse ingrediente é rico em nutrientes e possui diversos benefícios.

Benefícios do vinagre de maçã

O produto apresenta propriedades antioxidantes, potássio, um pH que favorece boa digestão, melhor absorção de nutrientes, além de auxiliar no controle glicêmico, de acordo com informações da nutricionista Thaís Barca para a matéria ‘Guia do vinagre de maçã: descubra seus benefícios e como inseri-lo na dieta’.

Vinagre de maçã em jejum

Devido aos componentes presentes em sua composição, como ácido acético e antioxidantes, o vinagre de maçã oferece benefícios à saúde quando consumido em jejum. Ele ajuda a equilibrar o pH estomacal, melhora a digestão, e promove a absorção de nutrientes, contribuindo também para o controle glicêmico e a sensibilidade à insulina.

PUBLICIDADE

Além disso, esse ingrediente pode auxiliar no processo de emagrecimento ao retardar a absorção de carboidratos e aumentar a sensação de saciedade.

Como consumir?

É recomendado consumir o vinagre de maçã diluído em água para evitar irritações gastrointestinais. Basta misturar uma colher de sopa do vinagre para cada 100ml de água. A versão orgânica do produto também é mais indicada para maximizar os benefícios de saúde, já que é livre de aditivos e conservantes.

Receitas com vinagre de maçã

Além do uso tradicional em saladas e do consumo em jejum, esse vinagre pode ser utilizado em receitas doces e salgadas. Confira sugestões abaixo:

PUBLICIDADE

Vinagrete de abacaxi

Vinagrete de abacaxi Foto: Felipe de Paula

Tomate, cebola roxa, abacaxi, salsa, vinagre de maçã, azeite e pimenta-do-reino compõem esse vinagrete delicioso, que pode acompanhar qualquer refeição. O vinagre de maçã traz uma acidez bem-vinda à composição, que contrasta perfeitamente com a doçura da fruta. Veja a receita completa.

Maçã com canela

Maçã com canela na Airfryer Foto: Thaís Barca/Divulgação

PUBLICIDADE

Um aperitivo rápido e nutritivo, essa maçã com canela é preparada na AirFryer e tem um leve toque de vinagre de maçã que faz toda a diferença. A acidez do vinagre complementa a doçura da maçã e o sabor da canela, unindo os sabores. Veja a receita completa.

Frango ao molho pardo

Frango ao molho pardo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O frango ao molho pardo é um prato tradicional da culinária mineira que possui um sabor irresistível e uma combinação de ingredientes que fazem dele uma verdadeira experiência, como o vinagre de maçã e muitos temperos. Veja a receita completa.