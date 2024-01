Vinho brasileiro ganha 18 prêmios na 25ª edição do Guia Descorchados

Em atividade desde 1999, o Guia Descorchados que acontece uma vez por ano avalia e premia as principais produções das vinícolas da Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Uruguai e Peru. Atualmente, é o guia mais importante do ramo em todo o continente sulamericano.

Na edição de 2024, que contou com a curadoria do renomado crítico chileno de vinhos Patricio Tapia, um dos grandes destaques foram os produtos do grupo Famiglia Valduga, que receberam ao todo 18 premiações. Cada linha recebeu pontuações acima de 90, e você pode conferir a colocação na lista abaixo:

Pertencentes à linha Casa Valduga

130 Blanc de Noir (94 pontos);

130 Brut Rosé (93 pontos);

130 Brut (93 pontos);

Sur Lie Nature Rosé (93 pontos);

Premivm Nature (93 pontos);

Premivm Extra Brut (91 pontos);

Premivm Brut (91 pontos);

Premivm Brut Rosé (91 pontos);

Terroir Exclusivo Riesling Renano (91 pontos);

Gran Heitor Villa-Lobos (91 pontos);

Premivm Moscatel (90 pontos);

Terroir Exclusivo Gewurztraminer (90 pontos);

Terroir Exclusivo Marselan (90 pontos);

Terroir Exclusivo Syrah/Viognier (90 pontos).

Pertencentes à linha Ponto Nero

Melhor Espumante Charmat (92 pontos);

Charmat Revelação (90 pontos);

Ponto Nero Enjoy Viognier Brut (90 pontos);

Ponto Nero Cult Brut (90 pontos).