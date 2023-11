Vinho de banqueiro brasileiro é eleito o melhor do mundo

O Brunello di Montalcino 2018, produzido na vinícola Argiano, propriedade do bilionário André Esteves, sócio do banco de investimentos BTG, foi reconhecido como um dos melhores vinhos do mundo em 2023 pela Wine Spectator.

Este clássico Brunello é uma combinação de seis parcelas diferentes, destacando-se o Vigna del Suolo, com vinhas Sangiovese de 60 anos em solos calcários. O processo inclui maceração a frio, fermentação com leveduras indígenas, e envelhecimento por 3,5 anos em barricas de diversos tamanhos.

Esteves adquiriu a Argiano em 2013, investindo mais de US$ 10 milhões, seguindo a administração anterior de Noemi Marone Cinzano e Hans Vinding-Diers.

A Wine Spectator é uma influente revista americana focada em vinhos, conhecida por suas avaliações imparciais e artigos sobre vinícolas e tendências do setor. Estabelecida em 1976, ganhou credibilidade com degustações às cegas realizadas por críticos experientes e é famosa pela sua lista anual dos Top 100 Wines.

