Vinho no congelador é um erro? Especialista explica

Quando se trata de bebida alcoólica, de qualquer tipo, é um comportamento cultural consumi-la gelada. No entanto, no mundo dos vinhos, o cenário pode mudar um pouco.

A colunista do Le Vin Filosofia, do Paladar, Suzana Barelli, justifica que a temperatura é um fator de extrema importância para o o vinho, pois algumas características em torno do aroma e do sabor são perdidas quando o líquido é submetido a temperaturas muito baixas.

No entanto, isso não significa necessariamente que o vinho só pode ser consumido em temperatura ambiente. Quem deseja ter à mão uma bebida refrescante pode seguir a dica da especialista e colocar a garrafa para resfriar em um balde de gelo, assim o líquido não será diluído e não enfrentará temperaturas muito baixas, gelando apenas o suficiente para ser consumido e apreciado.