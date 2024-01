Vinho: você sabe o que é ‘tanino’ e qual a função dele na bebida?

Quando se trata de vinho, a conversa é complexa e há várias camadas que podem ser desvendadas sobre a forma como é produzida e quais elementos compõem a bebida tão singular. Um desses itens é o “tanino”, um componente da uva que influencia no sabor e textura do vinho.

Segundo o sommelier Pedro Fadanelli, em artigo para a Exame, os taninos são substâncias naturais encontradas nas cascas, sementes e engaços (cabinhos) das uvas e ajudam a sustentar a estrutura dos vinhos, conferindo firmeza, equilíbrio e complexidade às bebidas.

Além disso, o tanino atua como antioxidantes, auxiliando na preservação das características originais do vinho, mantendo sua frescura e vivacidade ao longo do tempo. É uma ótima opção de componente para aqueles vinhos destinados a envelhecer em garrafas por períodos mais prolongados.

No sabor, esse elemento traz a sensação de “amarrar a boca”, com a secura da absorção de líquido provocada pela presença do tanino no paladar.

Os taninos ainda moldam a textura do vinho, pois ao tocar a língua eles trazem a sensação de corpo e estrutura, adicionando profundidade na degustação. Clique aqui e veja receitas de drinques com vinho para testar em casa.