Vinhos Chilenos: entenda porque fazem tanto sucesso no Brasil

Muitos são os fatores que tornam os vinhos chilenos famosos e conhecidos por sua alta qualidade, o que pode despertar dúvidas nos amantes da bebida.

Para entender os motivos por trás da fama, vale citar que, no que tange os fatores naturais, o Chile tem um solo, clima e microclima que favorecem a fabricação do vinho. No verão, por exemplo, as temperaturas chegam facilmente a 30°C de dia, e durante a noite, caem para 10°C ou 12°C, o que proporciona às uvas um bom período de amadurecimento (sob o calor) e descanso (sob o frio).

Já no que se refere aos trâmites de produção, o Chile conta com políticas que impulsionam a fabricação e exportação de seus vinhos, como impostos de baixo valor, que implicam em bebidas de alta qualidade à venda por preços bem competitivos.

Outro ponto importante é o constante investimento em tecnologias e em profissionais devidamente qualificados, o que agiliza o processo de fabricação e mantém o nível elevado de qualidade, segundo o portal NSCTV.

Esses fatores em conjunto colocam o país como o 9° maior produtor e exportador de vinhos do mundo, e seus bons produtos chegam aos mercados brasileiros por valores acessíveis. Para conferir mais detalhes sobre o vinho do Chile, acesse esta matéria do Paladar.