Vinhos com 5 mil anos são encontrados em tumba no Egito

Várias jarras de vinho de 5 mil anos foram encontradas na tumba da rainha Merneith do Egito durante escavações na região de Abidos. As informações são do Mega Curioso.

Os potes lacrados com a bebida provavelmente datam de 3050 a.C. a 3000 a.C., quando a rainha consorte assumiu o trono, segundo a equipe internacional de especialistas, liderada pela arqueóloga da Universidade de Viena (Áustria), Christiana Köhler.

Além das jarras os pesquisadores localizaram sementes de uva ainda preservadas. Eles esperam que o material ajude a esclarecer como funcionavam os processos primitivos de produção, comércio e consumo de vinho na região do Mediterrâneo e no Norte da África.

