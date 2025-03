Vinhos em lata valem a pena? O que considerar antes de comprar

Os vinhos enlatados estão ganhando espaço entre os consumidores que buscam praticidade e frescor. Segundo a matéria de Suzana Barelli, publicada no Paladar, esses rótulos são alternativas leves e acessíveis para quem quer aproveitar eventos ao ar livre, curtir passeios ou relaxar na piscina.

Além disso, um vinho argentino inspirado na folia brasileira entra no radar dos apreciadores. Confira a análise de especialistas e as opções mais indicadas para o verão.

Vinhos enlatados

Os vinhos enlatados são opções práticas para quem busca uma bebida leve, refrescante e adocicada. Entre as variedades disponíveis, destacam-se os espumantes e brancos, muitos deles frisantes.

De acordo com a especialista, esses rótulos são ideais para acompanhar passeios ao ar livre, eventos ou momentos de lazer à beira da piscina.

Degustação às cegas provou 20 vinhos em lata Foto: Alex Silva/Estadão

Ainda no espírito festivo, um vinho se destaca por sua conexão com a cultura brasileira. O Chardonnay de Gualtallary, na Argentina, faz parte da nova safra do Devita e foi elaborado sob medida pela vinícola Lagarde.

Criado especialmente para o brasileiro Deco Rossi, sócio da importadora Winet Club, o rótulo carrega sua paixão pela folia – ele já desfilou 13 vezes nos sambódromos do Rio e de São Paulo. A embalagem reflete essa inspiração, trazendo um pandeiro estilizado, com referências visuais ao universo carnavalesco.

Vinhos de Verão

E para esse calorão que cobriu o Carnaval, existe uma alternativa perfeita para amenizar as altas temperaturas: vinhos tintos. Pode parecer que não, mas existem alguns tipos de rótulos que transformam o clima abafado em um momento perfeito para degustações. Veja a matéria completa aqui.

Vinho como alimento

O vinho também é um elemento importante da economia brasileira e está gerando repercussão na política. Em muitas partes do mundo, a bebida é considerada um alimento e possui taxas menores, enquanto isso, no Brasil, isso está em discussão. Veja a matéria completa aqui.