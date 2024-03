Vinhos frescos e equilibrados: conheça as novidades do Vale da Grama

Um dos trabalhos do enólogo francês Pierre Lurton tem sido atuar como consultor informal do Casa Tés, um projeto liderado por Pedro Testa em uma vinícola situada em São Sebastião da Grama, na divisa de São Paulo e Minas Gerais. “É um envolvimento amigável. Nos vinhos, dou apenas a minha opinião como amigo e acompanho de perto o seu progresso”, explica o enólogo.

Suas sugestões apresentaram resultados significativos no vinho tinto da safra de 2022, frutos do advento de um novo blend de uvas, feito com cabernet franc e merlot. O que nasceu disso foi uma bebida mais equilibrada, com menor potência, mais fresca e com notas bem definidas de frutas vermelhas.

“O cabernet franc está ‘très’ interessante. Estou surpreso com sua pureza e seu amadurecimento”, afirma Lurton, destacando a diferença menos ‘pesada’ em relação à safra de 2021, cujo tinto é concentrado e com frutas mais maduras.

Embora ainda pequeno, o projeto já se planeja para lançar o vinho em breve, inicialmente com alocações pequenas para restaurantes brasileiros e alguns clientes. Até o momento, o preço não foi definido. Confira mais detalhes na matéria ‘Quando o vinho paulista atrai o enólogo francês’, por Suzana Barelli, disponível aqui.